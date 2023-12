Việt Nam tăng lương tối thiểu ổn định và nhất quán

Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) vừa có báo cáo về đánh giá về tiền lương tối thiểu các nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương và khu vực Đông Nam Á (ASEAN) giai đoạn 2015-2022.

Với khu vực châu Á - Thái Bình Dương giai đoạn trước năm 2020, các nước đều có xu hướng tăng lương tối thiểu vùng, mức tăng bình quân khoảng 2,5%/năm. Tuy nhiên, từ năm 2020 tới nay, do ảnh hưởng dịch COVID-19, các nước ít tăng lương tối thiểu hơn, trong khi lạm phát tăng cao, dẫn tới thực tế giá trị đồng lương giảm so với giá hàng hoá từ 2,3 - 44,7%. Do các nước đều phải đối mặt nhiều sức ép giá cả hàng hoá tăng cao, đặc biệt với giá lương thực, nhiên liệu và gián đoạn chuỗi cung ứng.

Với khu vực ASEAN, giai đoạn từ năm 2015 tới nay, tiền lương tối thiểu các nước cũng có xu hướng điều chỉnh tăng.