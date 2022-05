Việt Nam sở hữu loài hoa bá vương: Khách Trung Quốc, Nhật Bản đua nhau tiêu thụ

Doanh nhân Việt Nam cho biết thêm, do nguồn nguyên liệu hoa thanh long ở nước ta rất dồi dào, sau khi đóng gói sản phẩm có thể bảo quản được 2 năm nên hoàn toàn có thể tiêu thụ nội địa hoặc xuất khẩu sang các thị trường xa xôi mà không sợ hư hỏng.

Trong khi đó đối với mặt hàng quả thanh long, ngoài những thị trường xuất khẩu truyền thống như Trung Quốc thì thanh long Việt Nam còn đang hướng tới những thị trường tiềm năng như Ấn Độ, Australia, New Zealand hay châu Âu.

Báo Điện tử Chính phủ dẫn lời ông Bùi Trung Thướng, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Ấn Độ cho biết, thị trường Ấn Độ được đánh giá rất tiềm năng đối với nông sản Việt Nam, trong đó có mặt hàng thanh long. "Ở Ấn Độ nhu cầu về thanh long rất lớn, quốc gia này nhập khẩu 95% thanh long từ Thái Lan, Malaysia,Việt Nam... Năm 2019-2020, xuất khẩu thanh long từ Việt Nam sang Ấn Độ tăng gần 100% so với năm trước, ở mức hơn 11.000 tấn, kim ngạch 9,86 triệu USD...".

Theo Thông tấn xã Việt Nam, hồi đầu tháng này, Cục Xúc tiến thương mại, Sở Công Thương tỉnh Long An, cơ quan Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand và Cơ quan Thương vụ tại Australia đã phối hợp tổ chức hội thảo Tư vấn xuất khẩu quả thanh long sang thị trường Australia và New Zealand nhằm mở rộng thị trường xuất khẩu cũng như xây dựng thương hiệu cho thanh long Việt Nam.

Theo Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam, thanh long hiện là loại trái cây có lợi thế cạnh tranh cao trong số các loại trái cây ở Việt Nam, đồng thời cũng được xếp vào nhóm mặt hàng trái cây xuất khẩu chủ lực.

(Theo Tổ Quốc)