Việt Nam sẽ là một trong những quốc gia đi đầu về việc triển khai Meta AI

Chủ tịch Meta Nick Clegg cho biết, Việt Nam sẽ là một trong những quốc gia tiên phong đi đầu về việc triển khai Meta AI, sớm hơn hẳn so với một số nước châu Âu, sẽ dùng tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí cho người dùng. Sáng 1/10, bên lề Ngày hội đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2024, ông Nick Clegg, Chủ tịch phụ trách Đối ngoại toàn cầu Meta đã chia sẻ với báo chí về một số cam kết và kế hoạch của Meta đối với thị trường Việt Nam. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông Nick Clegg trên cương vị Chủ tịch Meta. Trước khi đóng vai trò lãnh đạo Meta, ông Nick Clegg từng có 20 năm làm việc tại chính châu Âu và Vương quốc Anh. Chia sẻ với phóng viên, Chủ tịch Meta cho biết, từ nay đến cuối năm, Meta sẽ triển khai trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo (AI) cho các doanh nghiệp tại Việt Nam. Trợ lý AI sẽ được tích hợp trên ứng dụng Messenger, các doanh nghiệp có thể sử dụng để tương tác với khách hàng, từ đó nâng cao năng suất. Ông Nick Clegg cũng xác nhận việc thiết bị đeo Quest 3S (kính thực tế ảo VR) của Meta sẽ được sản xuất tại Việt Nam. “Chúng tôi sẽ phối hợp với các đối tác trong nước để sản xuất Quest 3S tại Việt Nam. Hoạt động này sẽ tạo ra hơn 1.000 việc làm mới, giúp Việt Nam ở vị trí trung tâm của bản đồ thế giới về các sản phẩm và công nghệ metaverse (vũ trụ ảo)”, ông Nick Clegg nói. Ông Nick Clegg - Chủ tịch phụ trách Đối ngoại toàn cầu Meta đến Việt Nam. Ảnh: Trọng Đạt Trong lần đặt chân đến Việt Nam, Phó Chủ tịch Meta cũng công bố sẽ triển khai Meta AI, một trợ lý AI có khả năng tương tác, nói chuyện như con người. Meta AI sẽ được tích hợp trên các nền tảng của Meta như Facebook, Messenger, WhatsApp... người dùng có thể đặt câu hỏi và nhận câu trả lời như đang trao đổi với con người. Việt Nam sẽ là một trong những quốc gia tiên phong đi đầu về việc triển khai Meta AI, sớm hơn hẳn so với một số nước châu Âu. “Chúng tôi chưa triển khai Meta AI tại châu Âu, nhưng sẽ triển khai tại Việt Nam bằng tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí cho người dùng”, Phó Chủ tịch Meta chia sẻ. Theo ông Nick Clegg, 3 cam kết vừa nêu, thể hiện sự tin tưởng của Meta vào Việt Nam, vào thị trường trực tuyến đang phát triển rất năng động tại Việt Nam, cũng như niềm tin về sự phát triển thành công của Việt Nam trong tương lai. Khi được đề nghị so sánh kinh tế số Việt Nam với các quốc gia khác trong khu vực, Phó Chủ tịch Meta cho rằng, Việt Nam hiện là quốc gia đi đầu do có đủ 3 thành tố cơ bản và quan trọng là dân số trẻ, có nền tảng giáo dục tốt và khả năng sử dụng hiệu quả các công nghệ số trong đời sống hằng ngày. “Chúng ta chỉ có thể sử dụng AI tốt nếu chúng ta hiểu, và chúng ta chỉ có thể hiểu khi có nền tảng giáo dục và đào tạo tốt. Đây là lý do Meta tập trung vào việc triển khai các khóa học và giảng dạy về AI”, ông Nick Clegg nói. Đồng thời, ông cũng cho biết, Meta sẽ hợp tác với trường Đại học Quốc gia Hà Nội để xây dựng các khóa học về năng lực AI cho sinh viên, triển khai từ tháng 1 năm 2025. Chia sẻ về môi trường, ông Nick Clegg cho hay, Meta rất tin tưởng vào môi trường đầu tư tại Việt Nam. Công ty sở hữu mạng xã hội Facebook mong muốn Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì các điểm mạnh về thu hút đầu tư nước ngoài, có sự nhất quán, dễ hiểu, dễ thực hiện, theo các công nghệ và chuẩn mực quốc tế khi ban hành các văn bản quy phạm pháp luật mới. “Việt Nam có khả năng cao sẽ trở thành cường quốc trong khu vực, bởi các bạn có đầy đủ thành tố cơ bản để tận dụng AI làm động lực thúc đẩy tăng trưởng và sử dụng ngày càng hiệu quả hơn các công cụ số”, Phó Chủ tịch Meta nhận định.