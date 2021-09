Việt Nam sản xuất thành công lô vaccine COVID-19 Sputnik V đầu tiên từ bán thành phẩm

Tại Việt Nam, vaccine Sputnik V đã được Bộ Y tế cấp phép sử dụng khẩn cấp có điều kiện vào ngày 23/3. Ngày 21/7, Vabiotech đã chính thức công bố việc sản xuất thử nghiệm vaccine Sputnik V tại Việt Nam.

Ông Đạt cho biết Vabiotech cũng thúc đẩy đơn vị nộp hồ sơ vaccine Sputnik Light để nhanh chóng đăng ký sớm cho vaccine này, sau đó Vabiotec sẽ trao đổi với nhà cung cấp ở Nga để đóng gói đóng ống vaccine này tại Việt Nam. Khác với các loại vaccine khác, Sputnik Light chỉ cần tiêm 1 liều duy nhất.

Mời bạn đọc theo dõi video đang được quan tâm: