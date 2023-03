Việt Nam sẵn sàng hợp tác nhằm hiện thực hóa các nội dung ưu tiên của ASEAN

Đại sứ Vũ Hồ, Quyền Trưởng SOM ASEAN Việt Nam. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 6/3, tại Jakarta (Indonesia), Đại sứ Vũ Hồ, Quyền Trưởng SOM ASEAN Việt Nam dẫn đầu đoàn Việt Nam dự Hội nghị Quan chức cao cấp ASEAN (SOM) và Cuộc họp lần thứ 15 Nhóm công tác Hội đồng điều phối ASEAN (ACCWG) về việc Timor Leste gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Dưới sự chủ trì của nước Chủ tịch ASEAN 2023 Indonesia, các hội nghị lần này nhằm chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42 và các hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao sẽ diễn ra trong tháng 5 tại Indonesia.

Tại Hội nghị SOM, các quan chức cao cấp ASEAN đã tích cực thảo luận và cơ bản thống nhất hướng triển khai các nội dung ưu tiên của ASEAN trong năm 2023, bao gồm thúc đẩy tăng trưởng và phục hồi; nâng cao năng lực và hiệu quả thể chế của ASEAN; ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, đặc biệt là an ninh lương thực, an ninh năng lượng, an ninh mạng, tội phạm xuyên quốc gia, tự cường y tế, ổn định tài chính-kinh tế…