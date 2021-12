Việt Nam ra quân AFF Cup 2020: Thắng trong toan tính

Một đội hình với phần lớn các cầu thủ dự bị chưa chắc sẽ dễ dàng thắng Lào một tỉ số đậm, nhưng đổi lại tuyển Việt Nam giữ được chân cho các trụ cột, cũng như bài vở mới (nếu có) ở các trận quan trọng hơn có lẽ đang được thuyền trưởng người Hàn Quốc tính đến.

Càng cần thiết phải “binh” phương án này, bởi cả chặng đường ở vòng loại World Cup 2022 vừa qua tuyển Việt Nam đã tổn thất lực lượng khá lớn để xem chừng sự thận trọng sẽ là tốt hơn cả.

Tất nhiên, tính như thế tuyển Việt Nam có thể bất lợi trong cuộc đua hiệu số bàn thắng bại, nhưng nếu đã mạnh nhất khu vực thì điều đó khó xảy ra khi đoàn quân của HLV Park Hang Seo thắng cả 5 trận vòng bảng là xong.

Thắng một tỉ số vừa đủ, có cơ hội rèn quân, giữ chân cho tuyển Việt Nam... thầy Park tính gì nữa mà không làm đi thôi!

Your browser does not support the video tag.

Xuân Mơ