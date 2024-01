Việt Nam - Philippines mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới

Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy hợp tác an ninh, quốc phòng; nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác biển và đại dương; nhất trí hợp tác nâng cao năng lực phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia và tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng khác như giáo dục, văn hóa, du lịch, trong đó có việc mở thêm đường bay thẳng giữa hai nước; đẩy mạnh giao lưu nhân dân và phát huy vai trò của các tổ chức hữu nghị...

Trao đổi về hợp tác đa phương và khu vực, hai bên đánh giá cao việc thường xuyên phối hợp và ủng hộ lẫn nhau ứng cử vào các tổ chức quốc tế; nhất trí ủng hộ Lào hoàn thành tốt trọng trách Chủ tịch ASEAN 2024 và phối hợp với các nước ASEAN khác duy trì đoàn kết, thống nhất.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đã cùng dự, chứng kiến lễ trao đổi các văn kiện quan trọng giữa hai nước (Ảnh: Thành Đông).

Về vấn đề Biển Đông, hai bên cam kết duy trì và thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn và tự do hàng hải, hàng không; kêu gọi các bên kiềm chế, không đe dọa vũ lực hoặc sử dụng vũ lực, tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao, pháp lý, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Luật biển năm 1982 (UNCLOS).

Nhân dịp này, Tổng thống Marcos Jr. trân trọng mời Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm cấp Nhà nước tới Philippines vào thời gian phù hợp. Chủ tịch nước đã vui vẻ nhận lời.

Sau hội đàm, hai bên ra tuyên bố báo chí chung và tổ chức lễ trao đổi các văn kiện hợp tác hai nước trong các lĩnh vực nông nghiệp, thương mại gạo, hợp tác biển, văn hóa.