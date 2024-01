Việt Nam phản ứng thế nào sau vụ máy bay Boeing 737 gặp sự cố tại Mỹ?

Hình ảnh máy bay B737 Max 9 của Alaska Airlines bị bung cửa (Ảnh: Mạng xã hội X).

Trước đó, ngày 5/1, một máy bay Boeing 737 Max 9 của Alaska Airlines đang trên hành trình từ Portland (Oregon) tới Ontario (California) thì phải quay đầu hạ cánh khẩn cấp sau khi một cửa sổ và một phần thân máy bay bị thổi bay giữa không trung.

Lỗ hổng khiến bên trong khoang máy bay xảy ra hiện tượng giảm áp, hành khách phải sử dụng mặt nạ dưỡng khí. May mắn, hành khách đều cài dây an toàn và không có ai bị hút ra ngoài. 174 khách và 6 thành viên tổ bay đều hạ cánh an toàn.

Ngay sau sự cố, Cục Hàng không Liên bang Mỹ đã ra lệnh kiểm tra 171 chiếc 737 Max 9 đang hoạt động trên lãnh thổ Mỹ. Lệnh kiểm tra khiến hàng trăm chuyến bay bị hủy vào cuối tuần.