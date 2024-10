Việt Nam nhất trí lời kêu gọi "ngừng bắn, thả con tim và thúc đẩy đàm phán"

Thủ tướng nhất trí với lời kêu gọi của các nước, của Liên Hợp Quốc về việc các bên liên quan cần chấm dứt tình trạng bạo lực, ngừng bắn ngay lập tức, thả con tin và thúc đẩy đàm phán hòa bình. Ngày 11/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Liên Hợp Quốc lần thứ 14. Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres đánh giá cao quan hệ Đối tác Toàn diện ASEAN - Liên Hợp Quốc đang phát triển mạnh mẽ. Ông mong muốn cùng ASEAN đẩy mạnh ưu tiên hợp tác trên 4 lĩnh vực, bao gồm kết nối, tài chính, khí hậu, và bảo đảm hòa bình, trong đó nhấn mạnh coi trọng vai trò của ASEAN là người kết nối, kiến tạo và sứ giả hòa bình. Toàn cảnh Hội nghị Cấp cao ASEAN - Liên Hợp Quốc lần thứ 14 (Ảnh: Đoàn Bắc). Lãnh đạo các nước ASEAN khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác với Liên Hợp Quốc trong ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống, chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia. Hai bên cũng sẽ thúc đẩy hợp tác trong bảo đảm an ninh lương thực, chuyển đổi năng lượng bền vững, quản lý thiên tai, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu… cũng như các nỗ lực chung giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu. ASEAN và Liên Hợp Quốc nhất trí tiếp tục tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ và hợp tác, hỗ trợ các nỗ lực xây dựng Cộng đồng của ASEAN, góp phần giải quyết hiệu quả các thách thức toàn cầu và khu vực, vì hòa bình, thịnh vượng và phát triển bền vững. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh phải đề cao chủ nghĩa đa phương, kêu gọi đoàn kết quốc tế, nhất là vai trò, vị trí trung tâm, quan trọng của Liên Hợp Quốc và cá nhân Tổng Thư ký. Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Đoàn Bắc). Đánh giá cao và ủng hộ các nỗ lực, sáng kiến và đóng góp của Liên Hợp Quốc và cá nhân Tổng Thư ký nhằm giải quyết các xung đột và điểm nóng, trong đó có các cuộc xung đột ở Trung Đông hiện nay, Thủ tướng bày tỏ quan ngại về những ý kiến chỉ trích, thiếu công tâm, hành động gây cản trở, khó khăn cho Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc trong việc thực hiện trọng trách, nhất là các nỗ lực trung gian hòa giải, cứu trợ nhân đạo và thúc đẩy đối thoại giữa các bên liên quan hướng tới giải pháp lâu dài, bền vững. Thủ tướng nhất trí cao với lời kêu gọi của các nước, của Liên Hợp Quốc và cá nhân Tổng Thư ký về việc các bên liên quan cần chấm dứt tình trạng bạo lực, ngừng bắn ngay lập tức; đảm bảo việc cung cấp viện trợ nhân đạo khẩn cấp cho người dân; thả con tin và thúc đẩy đàm phán hòa bình. Trên nền tảng vững chắc đã được ASEAN và Liên Hợp Quốc xây dựng trong những thập kỷ qua, Thủ tướng đề nghị hai bên cần tăng cường phối hợp hành động ứng phó với các thách thức toàn cầu, đóng góp tích cực cho phát triển xanh và bền vững. Theo ông, ASEAN và Liên Hợp Quốc cần phối hợp chặt chẽ, bảo đảm sự kết nối, bổ trợ lẫn nhau trong triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và các "Văn kiện vì tương lai" vừa được thông qua tại Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai. Lãnh đạo các nước ASEAN và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc tại Hội nghị (Ảnh: Đoàn Bắc). Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam cũng mong muốn Liên Hợp Quốc tiếp tục phối hợp, hỗ trợ ASEAN, trong đó có các nước tiểu vùng sông Mekong, tăng cường khả năng chống chịu trước thiên tai và chủ động quản lý, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng công bằng. Theo Thủ tướng, ASEAN sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Liên Hợp Quốc tiếp tục thúc đẩy gìn giữ hòa bình, tăng cường đối thoại, hợp tác, xây dựng lòng tin, hình thành các chuẩn mực ứng xử giữa các quốc gia trên tinh thần thượng tôn pháp luật. Ông kỳ vọng Liên Hợp Quốc quan tâm, đóng góp tích cực hơn nữa cho duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, ủng hộ lập trường chung của ASEAN về Biển Đông, giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình. Hoài Thu (Từ Vientiane, Lào)