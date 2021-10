Việt Nam mong muốn sớm trở thành quan sát viên ở Liên minh châu Phi

Ảnh: VGP/Đức Tuân

Để cộng đồng quốc tế có thể chung tay hỗ trợ các nước châu Phi tái thiết và phát triển đất nước, ứng phó và phục hồi sau đại dịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đưa ra 5 đề xuất. Thứ nhất, với phương châm “Giải pháp châu Phi cho các thách thức của châu Phi”, các quốc gia trong châu lục cần phát huy mạnh mẽ năng lực làm chủ, nâng cao tính tự cường để giải quyết các vấn đề nội tại, thúc đẩy xây dựng lòng tin, đối thoại, trao quyền hơn cho sự tham gia của phụ nữ, thanh niên. Thứ hai, các nước châu Phi cần tiếp tục vun đắp quan hệ hữu nghị, mở rộng hợp tác, hội nhập, củng cố chủ nghĩa đa phương, đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật quốc tế và Hiến chương LHQ. Thứ ba, LHQ và Liên minh châu Phi cần tiên phong hợp tác thực hiện Sáng kiến Ngừng tiếng súng ở châu Phi vào năm 2030, Chương trình Nghi sự 2030 và Chương trình nghị sự 2063 về Phát triển bền vững của hai tổ chức này; thúc đẩy toàn diện và hiệu quả quan hệ đối tác chiến lược giữa HĐBA LHQ và Hội đồng Hòa bình và an ninh Liên minh châu Phi, nhất là tăng cường năng lực cảnh báo sớm về các nguy cơ an ninh truyền thống và phi truyền thống cho các Phái bộ hòa bình tại châu Phi. Thứ tư, mở rộng hợp tác giữa các tổ chức khu vực sẽ giúp nâng cao năng lực tổng thể của các tổ chức này trong ngăn ngừa và giải quyết xung đột, ứng phó với các thách thức khu vực và toàn cầu; ủng hộ thúc đẩy trao đổi, hợp tác toàn diện giữa ASEAN và Liên minh châu Phi. Thứ năm, tăng cường an ninh lương thực góp phần ổn định kinh tế xã hội, xây dựng nền tảng hòa bình bền vững.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh nhiều quốc gia châu Phi và Việt Nam có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, cùng chung lịch sử hào hùng đấu tranh giải phóng dân tộc và phi thực dân hóa; hai bên luôn hợp tác, ủng hộ và dành cho nhau những tình cảm chân thành, tốt đẹp nhất. Việt Nam luôn sát cánh cùng các nước châu Phi vượt qua khó khăn, mở rộng hợp tác hiệu quả, hướng tới hòa bình và phát triển; hỗ trợ vật tư y tế chống đại dịch COVID-19; nhấn mạnh về việc nhiều sĩ quan, bác sĩ quân y của Việt Nam đang làm việc tại các Phái bộ LHQ tại Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi và sắp tới sẽ có hiện diện tại các Phái bộ khác ở châu lục. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng chia sẻ mong muốn của Việt Nam sớm trở thành quan sát viên ở Liên minh châu Phi.