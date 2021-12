Việt Nam luôn coi Nga là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại

Your browser does not support the audio element.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến với Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Mikhail Mishustin và Chủ tịch Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga (Thượng viện) Valentina Matvienko, tại Moscow, ngày 1/12 (giờ địa phương).

Thủ tướng Liên bang Nga Mishustin chào mừng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam; nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ giữa hai nước; đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Chủ tịch nước và Tổng thống Putin diễn ra trước đó, cũng như nội dung Tuyên bố chung về tầm nhìn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga đến năm 2030 vừa được hai nguyên thủ thông qua.