Việt Nam - Lào hợp tác quốc phòng toàn diện, xây dựng biên giới hòa bình

Tham dự chương trình, về phía Việt Nam có Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn; về phía Lào có Đại tướng Chansamone Chanyalath, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Đảng nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào làm trưởng đoàn; cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng 2 nước, lãnh đạo các địa phương…

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam - Lào tham gia hội đàm (Ảnh: Đ.D).

Tại phiên hội đàm, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang chúc mừng kỷ niệm 46 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2/12/1975-2/12/2021).

Đại tướng Phan Văn Giang tin tưởng, Bộ Quốc phòng Lào sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là trụ cột vững chắc của Đảng và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ mới, đưa đất nước Lào giành nhiều thắng lợi.