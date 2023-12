Việt Nam lần thứ 4 được vinh danh là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới

Một góc Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội). Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Tiến sỹ Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho rằng: Di sản văn hóa là tài nguyên du lịch có sức hấp dẫn mạnh mẽ, là động lực thu hút ngày càng nhiều du khách, nhất là khách quốc tế đến Việt Nam. Ngành du lịch xem di sản văn hóa là nền tảng, trụ cột quan trọng để phát triển kinh tế du lịch; công cụ hỗ trợ tích cực trong việc định vị hình ảnh, xây dựng thương hiệu du lịch Việt Nam. Hoạt động du lịch dựa vào di sản ở nhiều nơi như Huế, Hội An, Hạ Long, Tràng An, Hà Nội… đã tạo thu nhập, việc làm cho người dân địa phương. Du lịch di sản còn góp phần tăng cường hiểu biết, tôn trọng đa dạng và giao thoa các nền văn hóa, làm cơ sở hình thành quy tắc ứng xử phù hợp giữa người dân với khách du lịch và di sản. Những lợi ích của du lịch di sản là không nhỏ. Một phần doanh thu từ du lịch di sản được tái đầu tư vào việc bảo tồn, tôn tạo, tôn vinh, phục dựng và quản lý di sản. Có thể thấy, du lịch di sản đóng góp to lớn cho bảo tồn và phát huy bền vững di sản văn hóa...

Thanh Giang