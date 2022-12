Việt Nam là điểm đến an toàn cho du khách thế giới trong năm 2023

Global Guardian là công ty bảo mật toàn cầu, chuyên cung cấp các giải pháp và dịch vụ an ninh, hỗ trợ y tế và ứng phó khẩn cấp, thông tin du lịch... tại hơn 130 quốc gia trên thế giới, đã công bố một bản báo cáo về tình trạng an toàn của 163 quốc gia trên khắp châu lục, dựa trên các phân tích dữ liệu về sự ổn định chính trị, quan hệ quốc gia láng giềng, vũ khí hạt nhân, xung đột bên trong và bên ngoài... cùng một vài yếu tố khách quan khác. Theo đó, Việt Nam được đánh giá là một quốc gia an toàn dành cho du khách thế giới đến trải nghiệm.