Hiện nay, số ca tử vong đã giảm từ 300-350 ca/ngày thời kỳ đỉnh dịch xuống còn trên 200 ca/ngày; chủ yếu là những người mắc bệnh nền, người già, trong đó trên 70% là người chưa tiêm vaccine. Số ca bệnh nặng giảm sâu (giảm đến 2/3) so với thời kỳ đỉnh dịch tháng 8, 9.2021.

Tại Hội nghị triển khai công tác y tế năm 2022 sáng 20.1, đại diện Bộ Y tế cho biết, đến ngày 19.1, Việt Nam ghi nhận 2.078.087 ca nhiễm, đứng thứ 28/224 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đến nay, cả nước đã có 1.786.371 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh và 36.114 ca tử vong (chiếm tỷ lệ 1,7% so với tổng số ca nhiễm).

Về tốc độ và tỷ lệ bao phủ tiêm chủng, Việt Nam là 1 trong 6 nước có tỷ lệ bao phủ vaccine lớn trên thế giới, về đích trước 6 tháng so với mục tiêu trên 70% dân số được tiêm đủ liều cơ bản do WHO khuyến cáo.

Tính đến hết ngày 18.1, cả nước đã tiêm được hơn 172 triệu liều, tỷ lệ bao phủ ít nhất 1 liều vaccine cho người 18 tuổi trở lên đạt 100% và tỷ lệ tiêm đủ liều cơ bản hơn 94% và tỷ lệ tiêm liều nhắc lại là 13,1%.

Cũng theo Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, đến nay Việt Nam cơ bản bảo đảm kịp thời nhu cầu đối với các loại thuốc hỗ trợ điều trị COVID-19.

Về thuốc kháng virus, Bộ đã huy động các nguồn lực để cấp thuốc: Remidesivir, Favipiravir, Molnupiravir. Việt Nam là một trong những nước đầu tiên áp dụng tờ khai y tế điện tử; Xây dựng và triển khai sổ sức khỏe điện tử, đẩy mạnh tư vấn khám chữa bệnh từ xa. Việt Nam là 1 trong 4 nước đầu tiên trên thế giới phân lập được virus SARS-CoV-2.