Việt Nam hoàn thành xuất sắc vai trò tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

Nhằm chuẩn bị cho Hội nghị Tổng kết hai năm tham gia của Việt Nam tại HĐBA, Tổ công tác liên ngành (TCTLN) về HĐBA vừa tổ chức phiên họp cuối cùng do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang - Tổ trưởng tổ công tác, chủ trì để trao đổi, đánh giá một cách thực chất về tình hình, kết quả tham gia HĐBA hai năm qua.

Cuộc họp có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Ủy ban Đối ngoại Quốc hội cùng nhiều đơn vị chuyên môn của Bộ Ngoại giao.