Việt Nam - Hàn Quốc tăng cường hợp tác về trí tuệ nhân tạo

Trí tuệ nhân tạo là chủ đề nổi bật, được các chuyên gia cùng nhau thảo luận sôi nổi tại Diễn đàn Hợp tác số Việt Nam – Hàn Quốc năm 2024. Chiều 21/11, tại Hà Nội đã diễn ra Diễn đàn Hợp tác số Việt Nam – Hàn Quốc năm 2024 với chủ đề “Việt - Hàn: Bạn đồng hành hướng tới thời đại AI”. Đây là một hoạt động quan trọng trong khuôn khổ sự kiện Tuần lễ Số quốc tế Việt Nam 2024. Thúc đẩy hợp tác số giữa Việt Nam - Hàn Quốc Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Thứ trưởng Bộ TT&TT - Phan Tâm nhận định, Hàn Quốc là quốc gia hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ số, là đối tác quan trọng của Việt Nam. Hai nước có nhiều điểm chung và cơ hội hợp tác, đặc biệt là trong lĩnh vực phát triển chính phủ số và nguồn nhân lực số. Trong thời gian qua, Việt Nam và Hàn Quốc đã có những hoạt động hợp tác cụ thể và thiết thực như công tác đào tạo nguồn nhân lực, tăng cường năng lực cho các cơ quan Việt Nam, tham vấn xây dựng Luật Giao dịch điện tử, Luật Công nghiệp công nghệ số, triển khai dự án ITCP Việt Nam – Hàn Quốc... Thứ trưởng Phan Tâm kỳ vọng, thông qua Diễn đàn, Việt Nam có thể học tập nhiều hơn từ phía Hàn Quốc các bài học kinh nghiệm hay, cách làm đột phá để phát huy tối đa vai trò công nghệ số nói chung, thu hẹp khoảng cách số, hỗ trợ và giúp đỡ các nhóm yếu thế, cùng với đó là các cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại Diễn đàn Hợp tác số Việt Nam – Hàn Quốc năm 2024. Ảnh: Thảo Anh Theo ông Hur Sung Wook, Chủ tịch Cục Xúc tiến Công nghiệp CNTT quốc gia Hàn Quốc (NIPA), 2 nước Hàn Quốc và Việt Nam đã có mối quan hệ hợp tác về chuyển đổi số và phát triển AI từ tháng 8/2023, khi Bộ trưởng Bộ TT&TT Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng có chuyến thăm, làm việc tại nước này. Trong chuyến thăm đó, cơ quan chức năng hai nước đã có những thảo luận, chia sẻ chiến lược và tìm hướng hợp tác trong một số lĩnh vực. Chủ tịch NIPA kỳ vọng, Diễn đàn sẽ giúp mở ra kỷ nguyên AI mới cho Việt Nam, đồng thời mở ra tiềm năng phát triển của cả 2 nước Việt Nam - Hàn Quốc trong việc ứng dụng AI vào nền kinh tế số. Tại Diễn đàn, Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Việt Nam Jang Ho Seung mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác số giữa Việt Nam - Hàn Quốc. “Hai nước có thể hợp tác trong việc xây dựng hạ tầng số cốt lõi, trung tâm dữ liệu, hệ sinh thái công nghệ tương thích với AI, đi đầu về xây dựng khuôn khổ pháp lý và thể chế cho trí tuệ nhân tạo”, ông Jang Ho Seung nói. Phát triển trợ lý ảo theo hướng lấy người dân là trung tâm Tại Diễn đàn, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm cho hay, Internet và công nghệ số đã và đang tạo ra các biến đổi sâu sắc, đi vào tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo tiền đề cho những thay đổi tích cực mang tính đột phá cho cách thức tổ chức sản xuất, quản lý nhà nước và quản trị xã hội. Một trong những ứng dụng hiện được nhiều quốc gia trên thế giới nghiên cứu, triển khai là trợ lý ảo trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, chính phủ và khu vực công. Các trợ lý ảo này được triển khai với mục đích đa dạng nhằm tối ưu hóa quy trình làm việc và nâng cao trải nghiệm của người dân. Đơn cử như trợ lý ảo GoodPy tại Hàn Quốc cho phép người dân tra cứu và nhận tư vấn về các vấn đề dân sự, trợ lý ảo BritGPT ở Anh và MyGov Digital assistant - mô hình AI phục vụ người dân sử dụng dịch vụ công của Chính phủ Úc. Chat GPT cũng đang được sử dụng ở Nhật Bản nhằm tăng năng suất và hiệu quả hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, hỗ trợ công tác văn thư và soạn thảo tài liệu ở các bộ, ngành và địa phương. Thứ trưởng Bộ TT&TT - Phan Tâm. Ảnh: Thảo Anh Theo Thứ trưởng Phan Tâm, Việt Nam xác định chuyển đổi số là xu thế tất yếu, là lựa chọn chiến lược và yêu cầu khách quan. Để phát huy tối đa tiềm năng của công nghệ số, trong thời gian vừa qua, Việt Nam đã xây dựng và ban hành nhiều chương trình, chiến lược liên quan. Có thể kể tới Chương trình Chuyển đổi số quốc gia; Chiến lược quốc gia phát triển Kinh tế số và Xã hội số; Chiến lược phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số; Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo; Chiến lược dữ liệu quốc gia. Với những nỗ lực đó, Việt Nam đã có bước tiến mạnh mẽ trong xếp hạng về chuyển đổi số quốc tế. Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử của Việt Nam năm 2024 tăng 15 bậc, xếp hạng 71/193. Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu của Việt Nam năm 2024 tăng 2 bậc, xếp hạng 44/133. Chỉ số an toàn, an ninh mạng toàn cầu năm 2024 tăng 8 bậc, xếp hạng 17/194 quốc gia. Về trợ lý ảo trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, Việt Nam định hướng triển khai xây dựng trợ lý ảo để hỗ trợ thủ tục hành chính theo hướng lấy người dân là trung tâm, tăng cường tính minh bạch. Việt Nam cũng xây dựng trợ lý ảo nhằm hỗ trợ cán bộ công chức trong việc tra cứu thông tin về các quy định pháp luật, giúp tăng hiệu quả, năng suất công việc và xây dựng trợ lý ảo hỗ trợ người dân để cải thiện chất lượng dịch vụ công. Chia sẻ với các tổ chức, doanh nghiệp Hàn Quốc, Thứ trưởng Phan Tâm cho hay, một trong những mô hình thành công về trợ lý ảo tại Việt Nam có thể kể đến trợ lý ảo tại Tòa án nhân dân tối cao. Đây là trợ lý ảo được triển khai thử nghiệm từ năm 2022. Trợ lý ảo tòa án đóng vai trò như một thư ký riêng, được lập trình am hiểu pháp luật và chuyên môn nghiệp vụ của tòa án và giao tiếp với thẩm phán bằng ngôn ngữ tự nhiên. Việc đưa trợ lý ảo vào trong hoạt động của tòa án giúp giải quyết được nhiều vấn đề nội tại. Hiện nay, trợ lý ảo tòa án đã có xấp xỉ 6 triệu lượt hỏi đáp, trung bình từ 10.000-15.000 lượt hỏi đáp mỗi ngày, ước tính tiết kiệm khoảng 37 tỷ đồng mỗi năm.