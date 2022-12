Việt Nam - Hàn Quốc nâng cấp quan hệ lên "Đối tác chiến lược toàn diện"

Về hợp tác phát triển (ODA), Chủ tịch nước cảm ơn Hàn Quốc đã cung cấp các khoản viện trợ, tín dụng ưu đãi mang lại những thành quả phát triển trên các vùng miền, kể cả những vùng khó khăn. Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác lao động, mở rộng lĩnh vực và hình thức hợp tác lao động mới; tiếp tục hỗ trợ để người lao động Việt Nam tại Hàn Quốc và người Hàn Quốc tại Việt Nam làm việc an toàn, thuận lợi, đồng thời tuân thủ luật pháp của hai nước.

Đối với lĩnh vực văn hóa, giáo dục, du lịch, giao lưu nhân dân, Chủ tịch nước nêu rõ Việt Nam nhất trí thúc đẩy mở rộng giao lưu văn hóa, giáo dục, du lịch, tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau trong các tầng lớp xã hội; tạo điều kiện thuận lợi cho công dân của nhau, hiện có khoảng 250.000 người Việt Nam tại Hàn Quốc và 200.000 người Hàn Quốc tại Việt Nam. Hàn Quốc nhất trí hỗ trợ thành lập "Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc" và hỗ trợ Việt Nam phát triển "công nghiệp văn hóa"...

Trong hợp tác đa phương, Chủ tịch nước cho biết hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế và khu vực. Khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982). Thúc đẩy đối thoại, hợp tác và thực hiện mục tiêu phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên theo các Nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển tại khu vực và trên thế giới.

Phát biểu tại họp báo, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol nêu rõ: "Chuyến thăm Hàn Quốc lần này của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có ý nghĩa to lớn, là quan khách đầu tiên của tôi". Tổng thống Hàn Quốc cho rằng trong 30 năm vừa qua, hai nước đã xây dựng quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực đạt kết quả tích cực. Hợp tác về thương mại và đầu tư đã phát triển vượt bậc và người dân hai nước đã có mối quan hệ thân thiết.