Việt Nam ghép gan thành công cho bệnh nhân suy gan, sự sống tính theo giờ

Người hiến gan là bệnh nhân nam 48 tuổi bị chấn thương sọ não do tai nạn giao thông.

TS Nguyễn Quang Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Ghép tạng - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, trong danh sách chờ ghép gan hiện có khá nhiều người. Tuy nhiên do sự sống của bệnh nhân chỉ tính bằng ngày, máu không đông, suy thận cấp, tất cả chức năng thải độc của gan đã không còn hoạt động... Rối loạn toàn thể mà gốc là do gan. Nếu không can thiệp hiệu quả thì bệnh nhân sẽ tử vong trong khoảng 48 giờ. Bệnh viện đã quyết định ghép cho bệnh nhân H.

Ngày 22.4.2024, ca ghép được tiến hành. Sau 9 tiếng phẫu thuật, ca ghép kết thúc thành công, chức năng của gan ghép đã phục hồi. Các y bác sĩ phải truyền 1.400ml máu và 1.400ml huyết tương tươi đông lạnh, 100ml các yếu tố đông máu, sử dụng thuốc vận mạch liều cao.

Hiện bệnh nhân tỉnh táo hoàn toàn, tiếp xúc tốt, có thể ngồi nói chuyện. Ca ghép gan đã thành công.Với trường hợp của bệnh nhân H bị suy gan tối cấp cần thiết ghép càng nhanh, càng sớm. Đây là 1 trong những trường hợp nặng nhất mà Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tiến hành ghép tạng thành công.