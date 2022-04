Việt Nam được du khách Mỹ đánh giá an toàn hơn cả trước đại dịch

Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Nhật Bản, Trung Quốc và Việt Nam đều đã nằm ở những vị trí cao hơn trong bảng xếp hạng đánh giá mức độ an toàn thường niên do công ty cung cấp dịch vụ bảo hiểm du lịch uy tín Berkshire Hathaway Travel Protection công bố.

Bảng xếp hạng các quốc gia an toàn nhất thế giới năm 2022 của Berkshire Hathaway

Theo khảo sát, phụ nữ và thế hệ trẻ có xu hướng xem các điểm đến châu Á là an toàn hơn. Sau Iceland (số 1), thế hệ millennials xếp hạng Hàn Quốc và Thái Lan là hai điểm đến du lịch an toàn nhất trên thế giới. Điểm tổng hợp cũng cho thấy họ đánh giá Việt Nam (thứ 6) an toàn hơn so với Hy Lạp (thứ 7).

Millennials - những người hiện đang trong độ tuổi từ 27 đến 42, cũng đánh giá Singapore là điểm đến đứng số 1 về “mức độ an toàn tổng thể” trong bảng đánh giá các thành phố, trước Montreal và Amsterdam.

Thay đổi nhận thức về ‘an toàn’

Carol Mueller, Phó chủ tịch Berkshire Hathaway Travel Protection, cho biết trước đại dịch Covid-19, khủng bố và tội phạm bạo lực là những mối quan tâm hàng đầu về an toàn của du khách.