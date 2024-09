Việt Nam đoàn kết, ủng hộ mạnh mẽ Cuba, yêu cầu chấm dứt cấm vận

Chuyến thăm Cuba của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thể hiện tình đoàn kết đặc biệt, trước sau như một của Việt Nam đối với Cuba. Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ đối với cách mạng Cuba, yêu cầu chấm dứt các biện pháp cấm vận chống Cuba. Ngày 26/9 (giờ địa phương), tại thủ đô La Habana, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến với Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz và Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hérnandez. Các lãnh đạo Cuba khẳng định chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là sự kiện có ý nghĩa lịch sử trong quan hệ giữa hai nước. Thủ tướng Manuel Marrero Cruz chúc mừng Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam về những thành tựu to lớn trong công cuộc Đổi mới, đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong việc khắc phục hậu quả của cơn bão số 3 (bão Yagi) vừa qua. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz. Ảnh: TTXVN Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam biết ơn sâu sắc, luôn ghi nhớ sự ủng hộ chí nghĩa, chí tình của Tổng Tư lệnh Fidel Castro, các thế hệ lãnh đạo và nhân dân Cuba đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ đất nước. Lãnh đạo Việt Nam tin tưởng chắc chắn rằng trên cơ sở đường lối đúng đắn cùng với quyết tâm, những nỗ lực to lớn, Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba anh hùng sẽ tiếp tục vượt qua khó khăn, thách thức, giành nhiều thắng lợi mới. Lập trường nhất quán của Việt Nam là đoàn kết, ủng hộ mạnh mẽ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Cuba anh hùng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Manuel Marrero Cruz đã trao đổi về tình hình hợp tác giữa hai nước thời gian qua. Quan hệ Việt Nam - Cuba trong chính trị, đối ngoại, quốc phòng tiếp tục được tăng cường, ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, tin cậy, bền vững. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh hai Chính phủ cần tiếp tục phát huy cơ chế hợp tác hiện có, trong đó có Ủy ban Liên chính phủ về hợp tác kinh tế, khoa học và kỹ thuật, xem xét thiết lập cơ chế mới cần thiết... Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai và nước đầu tư lớn nhất từ khu vực châu Á và châu Đại dương tại Cuba. Hai nhà lãnh đạo nhất trí đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế, quan tâm, thực hiện tốt dự án hợp tác nông nghiệp, nghiên cứu hướng hợp tác mới hiệu quả, bền vững. Thủ tướng Cuba khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam hoạt động kinh doanh, đóng góp vào nền kinh tế Cuba. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tích cực phát huy Hiệp định thương mại giữa hai nước, phấn đấu nâng kim ngạch thương mại lên 500 triệu USD trong 5 năm tới. Hai bên nhất trí thúc đẩy nghiên cứu, mở rộng hợp tác về nông nghiệp và công nghiệp chế biến thực phẩm, dược phẩm, công nghệ sinh học, dịch vụ y tế, viễn thông, tư pháp, du lịch, xây dựng, giao thông vận tải, công nghệ cao, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và các lĩnh vực khác. Hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Cuba, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh chuyến thăm lần này thể hiện tình đoàn kết đặc biệt, trước sau như một của Việt Nam đối với Cuba, cũng như sự coi trọng việc củng cố, làm sâu sắc và nâng cao hiệu quả quan hệ Việt Nam - Cuba. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hérnandez. Ảnh: TTXVN Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hérnandez đánh giá cao và chúc mừng những kết quả phát triển to lớn của Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Cuba tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Việt Nam sẽ tiếp tục giành những thành tựu to lớn hơn nữa trên con đường phát triển đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Hai bên cùng nhìn lại mối quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân hai nước suốt 64 năm qua đã luôn đoàn kết, gắn bó, ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau trong những thời điểm khó khăn nhất, cùng nhau vun đắp mối quan hệ đặc biệt mẫu mực giữa hai dân tộc do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Tư lệnh Fidel Castro gây dựng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm một lần nữa khẳng định lập trường nhất quán của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam đoàn kết, ủng hộ mạnh mẽ đối với cách mạng Cuba, yêu cầu chấm dứt các biện pháp cấm vận chống Cuba. Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hérnandez cho biết, Cuba luôn coi trọng, mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đoàn kết truyền thống, đặc biệt hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hérnandez đánh giá cao sự phát triển tốt đẹp trong quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Cuba. Hai bên đã trao đổi và nhất trí về một số phương hướng lớn thúc đẩy hợp tác giữa Quốc hội hai nước như: Tiếp tục triển khai thỏa thuận hợp tác; tích cực góp phần kịp thời tháo gỡ khó khăn, đưa hợp tác song phương sang giai đoạn phát triển mới, hiệu quả và bền vững hơn. Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Cuba sẽ phát huy vai trò xây dựng pháp luật và giám sát để thúc đẩy việc thực hiện thỏa thuận giữa hai Đảng, hai nước... Các ủy ban và cơ quan thuộc Quốc hội hai nước đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm xây dựng pháp luật, hoàn thiện chính sách quản lý kinh tế - xã hội, tăng cường hợp tác tại những cơ chế, diễn đàn đa phương.