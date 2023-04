Việt Nam đề nghị Australia hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia

Ông khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt tại Australia sinh sống, học tập, lao động, thành lập các hội, đoàn tích cực phù hợp với luật pháp sở tại; đồng thời đề nghị Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Australia sang Việt Nam du lịch, học tập, đầu tư và kinh doanh.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Toàn quyền Australia nhất trí tiếp tục tăng cường tham vấn và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế (Ảnh: Mạnh Quân).

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, Chủ tịch nước đánh giá cao việc Australia dành ưu tiên cho quan hệ với Đông Nam Á và Việt Nam, coi trọng, tăng cường quan hệ với ASEAN.

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục tăng cường tham vấn, phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là Liên hợp quốc, ASEAN và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt.

Hai nhà lãnh đạo tái khẳng định tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, an toàn, an ninh và tự do hàng hải tại Biển Đông; cùng với các nước hợp tác xây dựng một khu vực ổn định, phồn vinh, tôn trọng chủ quyền quốc gia và bảo đảm thượng tôn pháp luật.