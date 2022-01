Việt Nam đấu Australia: Mục tiêu tối thượng của thầy Park

Về “tâm linh” cũng như vậy, khi mà không ai muốn thất bại trong một ngày xông đất đầu năm Tết Nguyên đán, do vậy xem chừng thuyền trưởng người Hàn Quốc sẽ dốc toàn lực cho trận đấu này bằng đội hình mạnh nhất mà mình có trong tay.

Thế nên, mục tiêu không mất người bởi thẻ phạt bỗng rất hợp lý đối với tuyển Việt Nam lúc này khi HLV Park Hang Seo hoàn toàn có thể dùng các tân binh nhằm thử, nâng cao kinh nghiệm thi đấu... hòng tăng chất cho đội nhà tới đây.

Cùng lúc vẫn giữ được những nhân tố chủ lực cho trận Trung Quốc thì cớ gì không trao cơ hội cho các tân binh, HLV Park Hang Seo.

Video Việt Nam 0-1 Australia:

Xuân Mơ