Việt Nam đạt miễn dịch cộng đồng, 80% trên 18 tuổi tiêm 2 mũi vaccine

Hơn 80% dân số từ 18 tuổi trở lên tiêm đủ 2 mũi vắc xin Covid-19

Bộ Y tế cho biết mục tiêu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), 40% dân số của các quốc gia được tiêm đủ liều vắc-xin Covid-19 đến cuối năm 2021 và 70% dân số của các quốc gia được tiêm đủ liều vắc-xin đến giữa năm 2022.



Với hơn 60% dân số được tiêm đủ 2 liều vắc-xin Covid-19, Việt Nam đã vượt 20% so với mục tiêu của WHO trong năm 2021.



Tuy nhiên, tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam vẫn rất phức tạp. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 7.912 ca. Trong đó: Thở ô xy qua mặt nạ: 5.504 ca; Thở ô xy dòng cao HFNC: 1.283 ca; Thở máy không xâm lấn: 140 ca; Thở máy xâm lấn: 966 ca; ECMO: 19 ca. Trong vòng 7 ngày qua ghi nhận 243 ca tử vong.



Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 29.103 ca, chiếm tỷ lệ 2% so với tổng số ca nhiễm.