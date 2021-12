Việt Nam đang khẩn trương hoàn thành các bản mẫu về hộ chiếu vaccine

Your browser does not support the audio element.

Chiều 9/12, tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, vấn đề nối lại các đường bay quốc tế được báo giới quan tâm đặc biệt.

Tỷ lệ tiêm vaccine Covid-19 cao

Về chiến lược ngoại giao vaccine, người phát ngôn Bộ Ngoại giao thông tin, Việt Nam đã tiếp nhận hơn 150 triệu liều vaccine đảm bảo nhu cầu tiêm chủng trong nước.

"Hiện Việt Nam đang ở trong số các quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao và giảm những tác động của dịch bệnh, có thể chuyển sang giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch Covid-19 trong tình hình mới, nhằm phục hồi và phát triển kinh tế. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh tương đối phức tạp và sự xuất hiện của biến chủng mới nên công tác ngoại giao vaccine vẫn tiếp tục được triển khai để đảm bảo tiêm chủng năm 2022" - bà Hằng nói.