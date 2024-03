Việt Nam có thể 'xuất khẩu' nhân lực Blockchain cho thế giới

Vitalik Buterin cho biết, ông khuyến khích tạo ra sân chơi bình đẳng cho việc tham gia vào các công nghệ mới, từ đó hình thành một hệ sinh thái toàn cầu. Do vậy, ông cũng đưa ra gợi ý về việc thúc đẩy các hoạt động giáo dục, đào tạo để người dùng và các nhà phát triển hiểu hơn về công nghệ, cùng với đó là cách sử dụng.

Hệ sinh thái các dự án Blockchain Việt Nam theo Báo cáo thị trường Crypto Việt Nam của Coin98 Insights.

Tại Việt Nam, hiện có nhiều dự án Blockchain đang hoạt động, trải dài trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Việt Nam cũng có hơn 16,6 triệu người đã trải nghiệm tiền kỹ thuật số.

Trong bối cảnh đó, các chuyên gia đưa ra lời khuyên rằng, để thúc đẩy ngành công nghiệp Blockchain phát triển, Việt Nam nên có chính sách sandbox (thử nghiệm) phù hợp để thúc đẩy các startup Web3, đồng thời, sớm xây dựng khung pháp lý cho việc quản lý tài sản ảo.

Các hoạt động chia sẻ cộng đồng về mặt công nghệ cũng cần cởi mở hơn để đưa Blockchain đến gần với đội ngũ các nhà phát triển. Bên cạnh đó, cơ quan quản lý cũng nên hình thành danh sách đen và trắng (blacklist, whitelist) đối với các dự án Blockchain để hạn chế tình trạng lừa đảo.

Báo cáo thị trường Crypto Việt Nam do Coin98 Insights thực hiện cho thấy, trong năm 2023, lĩnh vực Blockchain tại Việt Nam phát triển mạnh với việc bắt đầu hình thành một vài hệ sinh thái sản phẩm lớn, có khả năng bổ trợ lẫn nhau. Trong số các dự án do người Việt phát triển, xuất hiện nhiều hệ sinh thái sản phẩm nổi bật như Axie Infinity, Ninety Eight.