Việt Nam có tên trong top 100 nền ẩm thực ngon nhất thế giới

Một thông tin gây sự chú ý của những ai yêu thích ẩm thực đó là việc Taste Atlas vừa công bố danh sách 100 Best Cuisines in the World, 100 nền ẩm thực ngon nhất thế giới 2023.

Đáng chú ý, trong danh sách này, Việt Nam đứng thứ 22 với các món ăn hàng đầu như phở bò, bún chả, quẩy, bánh xèo, bún bò huế...