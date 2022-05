Việt Nam chưa ghi nhận bệnh viêm gan bí ẩn đã xuất hiện ở nhiều nước

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đã xảy ra một đợt bùng phát trên phạm vi toàn cầu bệnh viêm gan bí ẩn ở trẻ em, khiến ít nhất 1 trẻ tử vong và hơn 10 trẻ khác phải ghép gan.

Nguyên nhân của bệnh viêm gan bí ẩn ở trẻ em chưa được xác định và các nhà điều tra đang nghiên cứu một họ mầm bệnh, được gọi là adenovirus vốn gây ra loạt bệnh bao gồm cả cảm lạnh thông thường.

Theo WHO, tính đến ngày 21.4, 169 ca viêm gan bí ẩn ở trẻ em đã được phát hiện. Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh đã xác định được 34 ca trong tuần trước, nâng tổng số ca lên 145 ở nước này. Cơ quan này cho biết, 10 trẻ em đã được ghép gan và không có trẻ nào tử vong do căn bệnh viêm gan bí ẩn ở trẻ.