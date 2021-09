Việt Nam chủ trì họp Nhóm Đặc trách Sáng kiến Liên kết ASEAN và tham vấn của Nhóm Đặc trách với các đối tác của ASEAN

Nhóm đặc trách IAI ghi nhận Kế hoạch công tác IAI giai đoạn 3 đã chính thức kết thúc ngày 31/7/2021 với 23/26 dòng hành động của Kế hoạch công tác IAI giai đoạn 3 (2016-2020) được triển khai (chiếm 88,5%) trên cả 5 lĩnh vực chiến lược, 133 dự án đã được triển khai với tổng trị giá 42,87 triệu USD.

Ba đề xuất dự án còn lại đã được chuyển tiếp sang Kế hoạch công tác IAI giai đoạn 4.

Nhóm Đặc trách IAI cũng thông qua 1 dự án mới, nâng tổng số dự án đã được xét duyệt trong khuôn khổ Kế hoạch công tác IAI giai đoạn 4 (2021-2025) lên 22 dự án, trong đó có 17 dự án do Singapore tài trợ, 3 dự án do Nhật tài trợ, 1 dự án do Australia tài trợ, 1 dự án do Singapore và Nhật đồng tài trợ.