Việt Nam chốt danh sách đấu Nhật Bản: Chờ thầy Park... mạnh tay

Cùng lúc, áp lực phải thay đổi hay nói cách khác tuyển Việt Nam cần có thêm lực lượng dự phòng cho tương lai, hay các giải đấu còn lại để buộc phải thử nghiệm, cũng như sắp xếp thế nào nhằm tích lũy kinh nghiệm cho các cầu thủ trẻ hay nhóm dự bị hạng sang bao năm qua.

Mục tiêu này bắt buộc phải làm ngay sau hàng loạt chỉ trích suốt thời gian qua để đẩy HLV Park Hang Seo vào tình thế rất kẹt giữa phương án vừa đảm bảo lực lượng cho AFF Cup, đồng thời phải có kết quả khả quan, ít nhất về lối chơi ở trận gặp Nhật Bản.

Thuyền trưởng người Hàn Quốc tính toán thế nào phải đợi, nhưng rõ ràng để xảy ra lấn cấn giữa đi học hay đi thi như đang thấy, có lẽ lỗi của HLV Park Hang Seo là phần nhiều.

Bởi như từng nói, tuyển Việt Nam buộc phải chia làm 2 giai đoạn với mục tiêu đi thi hay đi học một cách cụ thể trong 4 trận đầu tiên tại vòng loại World Cup 2022. Nhưng rốt cuộc HLV Park Hang Seo vẫn dốc toàn lực cho việc đi thi nên giờ mới khó khăn như đang đối mặt.

Xuân Mơ