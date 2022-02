Việt Hương: ‘Nhiều người bảo tôi làm màu, khoe của khi đi từ thiện’

Tôi nghĩ đến từ “thích nghi”. Đến giờ phút này, tôi cảm thấy may mắn và hài lòng. May mắn là bởi người thân vẫn còn ở đây, khỏe mạnh bên nhau và cùng nhau làm những điều mình muốn. Hài lòng bởi dù tất cả đã có một năm khó khăn nhưng đã cùng bước qua để có cái Tết đoàn viên.

Trong giai đoạn khó khăn, tôi rèn cho mình sự kiên nhẫn, sống chậm lại. Nhờ ở nhà lâu, tôi cũng được tâm tình với chồng con nhiều hơn – những điều trước đây chưa trọn vẹn vì công việc tất bật ít có thời gian bên nhau.

Tất nhiên, đâu đó vẫn còn những điều tiếc nuối. Nhưng tính tôi trước giờ sống vô tư nên không phải nghĩ ngợi quá nhiều về quá khứ. Sau những khó khăn, mệt mỏi của dịch bệnh tôi mong tất cả chúng ta vẫn sẽ giữ được tinh thần lạc quan, tích cực để hướng tới một năm mới tốt đẹp hơn phía trước.

Gia đình Việt Hương sum vầy lần đầu đón Tết ở Việt Nam.

- Chồng về Việt Nam ăn Tết sau 26 năm ở Mỹ, hẳn đây sẽ là cái Tết lớn của gia đình chị?

Năm nay là lần đầu tiên ông xã Hoài Phương và con gái đón tết tại TP.HCM. Năm ngoái, mẹ anh Phương ở Hà Nội yếu lắm nên không ai dám đi chơi hay tâm trạng vui vẻ. Sau một năm nhiều nỗi buồn vì mất người nhà và một số người bạn, chúng tôi càng trân quý hạnh phúc gia đình.

Từ giáp Tết, vợ chồng tôi bắt đầu sắm sửa, bày biện mâm cúng tiễn ông Táo với bánh tét, củ kiệu… Con gái Elyza Phương Vy phụ giúp quét dọn nhà cửa, chạy tới lui cùng bố mẹ mua mai và hoa trưng trước nhà. Từ mùng 4, tôi cùng đoàn phim về miền Tây công tác sẽ dẫn chồng con theo. Tôi nghĩ hai cha con sẽ rất thích vì Tết miền Bắc và miền Tây sẽ có nhiều điểm đặc biệt khác nhau.

Việt Hương hát nhạc Tết

