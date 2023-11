Việt Hương kể chuyện quá khứ, sao Việt bị ném xuống hồ bơi ở tiệc cưới Puka

Nữ nghệ sĩ cũng cho biết trong hành trình làm nghề, Puka thường tâm sự với cô mỗi khi gặp những khó khăn đặc biệt. Cũng chính vì thế, khi thấy Puka tìm được "một nửa" của mình, Việt Hương có phần xúc động.

Your browser does not support the video tag.

Puka đu dây trong một chương trình Việt Hương làm giám khảo (Nguồn: Chương trình "Thử Thách Người Nổi Tiếng").

Khi những chia sẻ của nghệ sĩ Việt Hương được đăng tải lên mạng xã hội, nhiều khán giả để lại bình luận, thể hiện sự yêu mến, ngưỡng mộ diễn viên Puka.

Không ít người cho biết đã theo dõi Puka từ những ngày đầu chập chững bước vào nghề, nhận thấy hành trình của nữ diễn viên lắm chông gai, thử thách. Dù vậy, Puka vẫn không nản lòng mà luôn kiên trì theo đuổi đam mê. Thậm chí, bà xã Gin Tuấn Kiệt không ngại nguy hiểm để khẳng định bản thân.

Người hâm mộ cũng bày tỏ niềm hạnh phúc khi nhìn thấy Puka tìm được bến đỗ cuộc đời, có được một người luôn yêu thương và trân trọng cô.