Việt Hương, Hồng Đào xuất hiện trong web-drama ‘Thuê nhà gặp may’ của Hoài Tâm

Web-drama hài Tết 2024 Thuê nhà gặp may được ra mắt trên kênh YouTube Hoài Tâm với sự tham gia của dàn nghệ sĩ Việt Hương, Bảo Liêm, Nhật Cường, Hoài Tâm, Hồng Đào..; dàn thí sinh The Next Comedians và vai trò khách mời đặc biệt của nhạc sĩ Đồng Sơn, ca sĩ Lương Tùng Quang, ca sĩ Justin Nguyễn, siêu mẫu Ngọc Quyên…

Hình ảnh các nghệ sĩ khi thực hiện web-drama Thuê nhà gặp may.

Thuê nhà gặp may lấy bối cảnh xã hội ở thành phố Bolsa, Little Saigon. Nhiều người cùng góp mặt tại một khu nhà thuê do ông Thiện (Hoài Tâm) làm chủ. Ông Thiện là người rất xởi xởi, vui vẻ, dễ tính, khá thoải mái để tạo điều kiện tối đa cho những người thuê nhà.Cũng bởi vậy, ngôi nhà có sự giúp đỡ của ông Thần Tài và ông Thổ Địa, những người sống ở đây đều ngày một thành công, phát tài.

Nghệ sĩ Hồng Đào, Hoài Tâm trong một phân cảnh.

Bi kịch xảy đến từ khi ông Thiện thu xếp cho Luơng, một thanh niên trẻ vào ở với mục đích giúp đỡ cho chàng trai. Cũng từ đây hàng loạt những câu chuyện, tình huống nảy sinh không như những vị khách thuê nhà lần trước.