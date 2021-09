Việt Hương bị khui clip 'gọi tiền' dù tuyên bố không quyên góp

Mới đây, MXH lan truyền đoạn clip Việt Hương đứng ra kêu gọi quyên góp xây chùa. Từng lên tiếng khẳng định làm từ thiện bằng tiền túi, không hô hào quyên góp để tránh xa ồn ào..., hành động trái ngược này của danh hài đã gây nên tranh cãi.

Bên cạnh bình luận hoài nghi, một bộ phận khán giả yêu cầu Việt Hương sao kê, làm rõ vấn đề này vì cô kêu gọi quyên góp bằng một tài khoản ngân hàng lạ.

Clip: Việt Hương kêu gọi từ thiện.

Tuy nhiên theo tìm hiểu, clip này được danh hài đăng tải lên kênh Youtube ngày 8/5/2016 - cách đây 5 năm. Đến ngày 29/5/2016, Việt Hương tiếp tục chia sẻ một clip nói về toàn bộ số tiền kêu gọi được.