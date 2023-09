'Viết hộ bài thi Rap Việt': Ồn ào lặp lại với thí sinh nữ đội B Ray

Mới đây, rapper Droppy và producer Hổ đã đăng tải một video nhằm làm rõ những ồn ào với Umie - học trò B Ray trong Rap Việt mùa 3. Cả hai cho biết Umie đã nói nhiều thông tin sai sự thật, đồng thời đưa ra nhiều hình ảnh, tin nhắn để chứng minh.

Droppy và Hổ cho biết cả hai đã hỗ trợ Umie viết, chỉnh sửa lời hai bài thi tại Rap Việt mùa 3 là Baby gọi cho anh và Con gái phải sang. Rapper Droppy nói: "Sau khi ký hợp đồng, chúng tôi đã có định hướng hình ảnh, viết và sửa lyrics cho Umie đi thi. Ngoài ra hỗ trợ bạn viết content, ký hợp đồng biểu diễn và thanh toán tiền biểu diễn, đầu tư tài chính cho bạn quay MV".