Việt Anh viếng mộ NSND Hoàng Dũng: 'mời bố về ăn Tết'

Sáng 26/1, nam diễn viên Việt Anh cùng một vài người bạn tới viếng mộ, tưởng nhớ NSND Hoàng Dũng. Nam diễn viên đã chuẩn bị tươm tất thuốc, cafe, bài hát mà cố NSND yêu thích.

Anh chia sẻ trên trang cá nhân: "24 tháng Chạp, thay mặt anh em mời bố về ăn Tết, tâm sự với bố, mời bố điếu thuốc, ly cafe và bật bài hát bố thích mỗi khi nhâm nhi ly cafe. Hơi lất phất mưa, hợp cảnh bố nhỉ".