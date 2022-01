Việt Anh tiết lộ lý do chức Chủ tịch CLB của NSND Hoàng Dũng chưa ai thay

Your browser does not support the audio element.

"Đêm qua Việt Anh mơ thấy bố Hoàng Dũng. Trong giấc mơ, bố còn trăn trở rất nhiều điều. Bố lo cho hai con của bố còn non trẻ, lo các hoạt động thiện nguyện của V-Stars còn dang dở.

Việt Anh đã hứa với bố rằng, bố yên tâm, bố mất nhưng vẫn còn các bác, các chú, các anh lo cho hai em. Bố nói với Việt Anh rằng, bố đã mất đâu. Nghe tới đó Việt Anh choàng tỉnh dậy.

Đúng vậy, bố Hoàng Dũng sẽ còn sống mãi trong lòng các nghệ sĩ và khán giả yêu mến. Chính vì vậy, khi mọi người hỏi rằng, ai sẽ thay NSND Hoàng Dũng đảm nhiệm vai trò Chủ tịch CLB V-Stars, chúng tôi khẳng định "ghế" của Chủ tịch sẽ không ai thay thế. NSND Hoàng Dũng sẽ mãi là vị thủ lĩnh tinh thần của CLB, Chủ tịch chỉ đang đi công tác ở một nơi xa thôi", đó là chia sẻ xúc động của diễn viên Việt Anh - Giám đốc điều hành CLB bóng đá thiện nguyện V-Stars trong tối 2/1.

"Hôm nay 31/12, sinh nhật bố đấy bố Hoàng Dũng, trời mưa lạnh và buồn bố ạ. Con vẫn chưa quen với cảm giác trống trải này bố ạ. Nhớ bố!", diễn viên Việt Anh viết trên trang cá nhân. Anh đăng bức hình CLB V-Stars tổ chức cho NSND Hoàng Dũng vào năm 2019 (Ảnh: V-Stars).

Tham dự sự kiện có các nghệ sĩ và các thành viên trong mái nhà V-Stars như: NSƯT Đức Trung, cựu danh thủ Phạm Như Thuần, diễn viên Anh Tuấn, ông Đặng Hùng Hải, diễn viên Thanh Hương, Huyền Thạch, diễn viên Đỗ Duy Nam, ca sĩ Phúc Tiệp, đạo diễn Nguyễn Liên...

Theo thông lệ, cứ đến dịp cuối năm cũ, đầu năm mới, các anh em của CLB lại tề tựu cùng tổng kết một năm, đồng thời tổ chức sinh nhật cho NSND Hoàng Dũng.