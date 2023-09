Việt Anh: 'Quỳnh Nga không liên quan đến chuyện hôn nhân đổ vỡ của tôi'

- Nhiều người nói "đổ vỡ một lần là do kém may mắn, hai lần ly hôn như anh cần xem lại bản thân", trước nhận xét đó anh nghĩ thế nào?

Một số người sinh ra đã may mắn có cuộc sống gia đình êm ấm dù không phải làm gì. Có người làm rất nhiều cho gia đình nhưng đổi lại vẫn là sự đổ vỡ. Đừng vội phán xét hay quy chụp do họ lăng nhăng, thích bay nhảy mới dẫn đến chuyện đó.

- Anh có bao giờ than trách số phận vì được danh tiếng nhưng phải đánh đổi gia đình - thứ mình rất coi trọng?

Tôi không than trách gì. Con người khi sinh ra đều có số phận sắp đặt sẵn chứ không phải ngẫu nhiên và chúng ta phải chấp nhận điều đó. Mỗi người một hoàn cảnh khác nhau nên không thể so sánh. Khi đã hiểu điều đó thì không còn tự dằn vặt quá nhiều.

- Mới hơn 40 tuổi mà anh đã xác định phần đời còn lại sống trong cô độc nghe hơi bi quan quá...

Hoàn toàn không bi quan mà rất thực tế bởi tôi hiểu những gì mình sở hữu chỉ có thế và không mưu cầu những thứ cao hơn. Không hy vọng nên không thất vọng, vì thế sẽ sống thoải mái và không mất thời gian vào thứ mà biết chắc chẳng đi đến đâu.

- Nói như vậy Việt Anh có sợ không phụ nữ nào đến với anh nữa?

Tôi luôn muốn nói ra điều đó với tất cả mọi người chứ không hề có định giấu để dối lừa ai đó. Tôi không bày một chiếc bánh vẽ rằng: Em hãy đến với anh đi! Anh sẽ cưới em, rồi lại không cưới. Như thế là tàn nhẫn và gieo nghiệp rất nặng. Nếu may mắn sau này Việt Anh tìm được một người phụ nữ đồng cảm với mình, tôi muốn họ biết quan điểm như vậy. Nếu chấp nhận được đến với nhau, không thì thôi.

Việt Anh tuyên bố chỉ dừng lại ở hai cuộc hôn nhân: