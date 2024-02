Việt Anh ghi siêu phẩm, CLB Công an Hà Nội đánh bại SL Nghệ An

Ngay đầu hiệp 2, từ quả phạt góc của CLB Công an Hà Nội, bóng lộn xộn trong vòng cấm SL Nghệ An, Thành Long có pha bắt vô lê hụt bóng đáng tiếc cho đội khách.

Sau đó Văn Thanh chớp cơ hội tung cú sút căng ở góc hẹp nhưng vẫn không thể đánh bại thủ môn Văn Việt. Đội khách tạo ra nhiều cơ hội nhưng bàn thắng vẫn chưa tới.

Bước ngoặt trận đấu ở phút 65. Từ pha tạt bóng của cầu thủ CLB Công an Hà Nội bên cánh phải, hậu vệ SL Nghệ An phá bóng ra đúng vị trí của Bùi Hoàng Việt Anh. Trung vệ của đội khách thực hiện pha cứa lòng tuyệt đẹp đưa bóng về góc cao khiến thủ môn Văn Việt bó tay, 1-0 cho CLB Công an Hà Nội.