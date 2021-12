Việt Anh đóng phim cùng Quỳnh Nga nhưng lại làm 'chồng' Lã Thanh Huyền

Your browser does not support the video tag.

Việt Anh và Quỳnh Nga trong phim 'Sinh tử'

Việt Anh và Quỳnh Nga từng đóng chung phim Sinh tử lên sóng cách đây gần 3 năm. Trong phim Việt Anh vào vai Mai Hồng Vũ - một nhân vật có thế lực còn Quỳnh Nga vào vai 'má mì' Quỳnh Trinh. Cặp đôi cũng có nhiều cảnh khá nóng bỏng trong phim.

Sau khi theo đuổi các dự án riêng, mới đây Việt Anh và Quỳnh Nga tiếp tục tham gia bộ phim Về chung một nhà của đạo diễn Vũ Trường Khoa (Hướng dương ngược nắng) và biên kịch Trịnh Khánh Hà (Hương vị tình thân) vừa bấm máy. Tuy nhiên lần này cặp tình nhân tin đồn không đóng cặp với nhau mà có sự hoán đổi thú vị.