Việt Á có đến "gửi quà" Giám đốc CDC Bình Phước

Ngày 2/1, theo tìm hiểu của PV Dân trí, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Phước (CDC Bình Phước) đã mua khoảng 87.000 kít xét nghiệm phát hiện SARS-CoV-2 với tổng số tiền trên 40 tỷ đồng của Công ty Việt Á. Đáng chú ý, Công ty Việt Á có đến "gửi quà" lãnh đạo CDC Bình Phước.