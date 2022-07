Viện trưởng VKSND Hà Nội: Gia tăng nhóm tội phạm kinh tế, chức vụ, tham nhũng

Báo cáo tại Kỳ họp thứ 7, HĐND TP Hà Nội khóa XVI, Viện trưởng Viện KSND TP Hà Nội Đào Thịnh Cường cho biết, 6 tháng đầu năm, tình hình tội phạm mặc dù giảm so với cùng kỳ, tuy nhiên tiềm ẩn gia tăng ở nhóm tội kinh tế, chức vụ, tham nhũng.

Cụ thể, đối với tội phạm về tham nhũng và chức vụ, cơ quan điều tra đã khởi tố 13 vụ/24 bị can; khởi tố 121 vụ/173 bị can phạm tội về kinh tế và môi trường, về tội phạm xâm phạm sở hữu, đã khởi tố 1.494 vụ/1.268 bị can; về tội phạm về trật tự xã hội, khởi tố 1.037 vụ/2.777 bị can. Riêng tội phạm xâm hại tình dục trẻ em giảm, tuy nhiên vẫn diễn biến phức tạp, đã khởi tố 46 vụ…

6 tháng đầu năm, cơ quan điều tra đã khởi tố mới 4.197 vụ án, Viện KSND phê chuẩn quyết định khởi tố 6.280 bị can, giảm 761 vụ (15,4%), 567 bị can (8,3%) so với cùng kỳ năm 2021.