Viễn thông, internet Việt Nam 2022: phát hiện nhiều trạm BTS giả mạo, Mobile Money có hơn 3 triệu khách hàng

Theo đó trong năm qua, Cục Tần số Vô tuyến điện cũng đã nhanh chóng phát hiện; phối hợp xử lý nghiêm các đối tượng sử dụng trạm BTS giả mạo để phát tán tin nhắn lừa đảo; Phối hợp với Thanh tra Bộ, Cục A05 – Bộ Công an xác định và xử lý 05 vụ việc sử dụng trạm BTS giả mạo để thực hiện các hành vi phát tán tin nhắn lừa đảo trên mạng viễn thông di động (Hà Nội: 02 vụ, TP. HCM: 03 vụ).

Cục Tần số Vô tuyến điện cũng là cơ quan đầu tiên xác định, phối hợp thu giữ các thiết bị trên sau một thời gian dài các nhà mạng, ngân hàng, người dân phản ánh tình trạng nhận được tin nhắn lừa đảo; Chấn chỉnh các trạm thu phí ETC sử dụng tần số đúng quy định, giám sát đối với 145 trạm thu phí ETC trên toàn quốc, kết quả 64/145 (44%) trạm sử dụng sai băng tần quy định, trong đó 23/145 (16%) trạm ETC có thiết bị RFID sử dụng tần số chồng lấn băng tần đã cấp cho các doanh nghiệp thông tin di động.