Viễn thông cạnh tranh mạnh gói cước internet 'bán kia tặng kèm lạc', người dùng được lợi nhiều hơn cho mọi nhu cầu

Với anh Thanh (Mỹ Phước, Mang Thít, Vĩnh Long) do khu vực anh ở hiện không có cáp quang, nên sau khi được tư vấn, anh đã chọn được gói cước internet thông qua việc phát WiFi di động, tính ra cũng khá thuận tiện cho nhu cầu của gia đình.



Tìm hiểu trên thị trường gói cước internet dành cho cá nhân lẫn doanh nghiệp, hiện việc cạnh tranh không chỉ là dịch vụ internet, mà còn đi kèm các tiện ích khác để khách hàng an tâm hơn khi sử dụng lâu dài.



Viễn thông cạnh tranh cạnh gói cước internet từ cáp quang đến cả không dây



Đó là ghi nhận được trên thị trường hiện nay khi nhà mạng giờ không chỉ cạnh tranh từng gói cước internet mà còn ưu đãi nhiều cho khách hàng khi đồng hành lâu dài ngoài ưu đãi tháng cước đóng cước.



Điển hình với VNPT, những gói cước internet còn đi kèm tặng camera trong nhà, MyTV hay Mesh WiFi 6 để tăng tốc độ và dịch vụ trên hạ tầng mạng. Thậm chí, nhà mạng này còn kèm ưu đãi Bảo mật internet GreenNet để an toàn hơn cho người dùng trong bối cảnh tấn công mã độc vẫn diễn tiến phức tạp.



FPT Telecom cũng tương tự khi có các 4 gói cước internet là Safe Sky, Safe Meta, Combo Safe Sky và Combo Safe Meta với mong muốn bảo vệ tối đa khách hàng trên không gian mạng với những cảnh báo và nhận diện về các trang web, truy cập không an toàn cùng hệ sinh thái trên nền tảng số.



Viettel hiện cũng cung cấp nhiều gói cước internet dành cho cá nhân và doanh nghiệp, trong đó đa phần dùng WiFi Mesh 6 để cung cấp vùng phủ tốt hơn cho nhu cầu đa dạng của người dùng. Tiện ích tặng kèm camera hay các dịch vụ đi kèm cũng tùy thuộc khách hàng khi lắp đặt.