Viện Kiểm sát nhân dân tối cao kêu gọi Chủ tịch AIC ra đầu thú

Do đó, VKSND tối cao đề nghị bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng 8 bị can đến cơ quan công an hoặc VKSND nơi gần nhất đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của nhà nước và thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Trường hợp tiếp tục bỏ trốn, VKSND tối cao coi đó là từ bỏ quyền tự bào chữa và truy tố theo quy định của pháp luật.

Trước đó, tại phiên họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vào tháng 11, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học cho biết bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng các đồng phạm bỏ trốn ra nước ngoài vẫn được xét xử vắng mặt theo đúng quy định của pháp luật. Trong đó, ông Nguyễn Thái Học nhiều lần nhấn mạnh: "Dù có trốn ra nước ngoài cũng không thoát được sự trừng trị của luật pháp".

Ông Học phân tích thêm Điều 290 Bộ luật Tố tụng hình sự quy định sự có mặt của bị cáo tại phiên tòa. Trong đó nêu rõ bị cáo trốn và việc truy nã không có kết quả thì tòa có thể xét xử vắng mặt.