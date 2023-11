Viêm xoang mũi nên bổ sung thực phẩm gì vào chế độ ăn

Hàu là loại thực phẩm có vỏ cung cấp nhiều kẽm tốt cho người viêm xoang mũi. Ảnh: Phạm My

Thực phẩm giàu vitamin C

Vitamin C có tác dụng gì với viêm xoang? Câu trả lời là vitamin C là chất có khả năng cải thiện tình trạng viêm nhiễm ở niêm mạc mũi, hỗ trợ làm dịu vùng mũi và làm loãng dịch nhầy. Hơn thế, khi cung cấp đủ lượng vitamin C cần thiết thì sức đề kháng của sẽ được tăng cường tốt hơn.