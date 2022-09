Viêm phổi do virus adeno có thể trở thành dịch, tăng lên sau dịch sởi, cúm

Bệnh do virus adeno có thể xảy ra quanh năm, nhưng đặc biệt phát triển mạnh vào thời điểm giao mùa xuân - hè hoặc thu - đông và ở mọi lứa tuổi khác nhau đều có thể mắc. Ở trẻ em, bệnh hay gặp ở trẻ 6 tháng đến 5 tuổi.

Với người khỏe mạnh, bệnh có thể tự khỏi nhưng với những bệnh nhân có bệnh nền hoặc sức đề kháng kém có thể gây suy hô hấp hoặc nếu không được chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.

Trước đó, thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương cho hay, tính đến ngày 12.9, tổng số ca nhiễm virus adeno được ghi nhận tại bệnh viện là 412 ca, nhiều hơn tổng số ca bệnh cả năm 2021 và tăng hơn 44,1% so với cùng kỳ. Trong đó, đã có 6 trường hợp bệnh nhân tử vong có nhiễm virus adeno.

Triệu chứng viêm phổi do adeno rất dễ nhầm lẫn với viêm phổi do virus đường hô hấp khác hoặc vi khuẩn khác. Các triệu chứng là bệnh nhân hắt hơi, sổ mũi, sốt. Đặc biệt viêm phổi do Adeno khiến bệnh nhân sốt rất cao, rét run, có ho, khò khè.

Các tổn thương thường gặp nhất do mắc virus adeno là viêm đường hô hấp trên, viêm đường hô hấp dưới, viêm kết mạc mắt (đau mắt đỏ), các bệnh lý ở đường tiêu hóa (tiêu chảy, nôn, buồn nôn,…), viêm bàng quang, viêm não, màng não...