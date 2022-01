Viêm gan C dẫn đến ung thư gan như thế nào?

Your browser does not support the audio element.

Hầu hết những người bị viêm gan C có bị ung thư gan không?

Không. Hơn 3 triệu người Mỹ bị viêm gan C, nhưng dưới 5% trong số họ sẽ bị ung thư gan.

Tại sao một số người mắc bệnh lại bị ung thư gan?

Bạn có nguy cơ cao hơn nếu bạn cũng có sẹo ở gan gọi là xơ gan. Điều này xảy ra với khoảng 20% những người bị viêm gan C lâu năm.