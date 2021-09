Viêm da do tiếp xúc kiến ba khoang bị chẩn đoán nhầm thành bệnh zona

Theo bác sĩ Phượng, viêm da tiếp xúc do kiến ba khoang và bệnh zona thần kinh là hai bệnh lý hoàn toàn khác nhau. Trong đó, viêm da tiếp xúc do kiến ba khoang có biểu hiện: thương tổn hồng ban, hơi phù nề, mụn nước, mụn mủ, thường ở vị trí vùng da hở như mặt, cổ, tay, chân. Tổn thương đi theo thành từng vệt, đường hoặc thương tổn đối xứng có thể thấy ở vùng nếp gấp như nách, bẹn, nếp gấp khuỷu tay, chân. Khi bệnh nhân gãi chà xát, vết thương sẽ lan sang các vị trí khác.



Bệnh zona do virus gây ra, ảnh hưởng đến da và thần kinh. Biểu hiện ban đầu là vết hồng ban, sau đó xuất hiện mụn nước mọc thành chùm chứa dịch trong, căng, vị trí thường ở một bên cơ thể, dọc theo đường đi của dây thần kinh. Bệnh nhân có thể sốt, nhức đầu, cơ thể mệt mỏi, đau nhức…



Theo Ths. BS Lê Thị Thùy Trang - Phòng Kế hoạch tổng hợp, tại Bệnh viện dã chiến số 12 do Bệnh viện da Liễu TP.HCM phụ trách cũng có nhiều F0 bị viêm da tiếp xúc do kiến ba khoang. Hầu hết người bệnh được các y bác sĩ tư vấn, điều trị bằng thuốc tại chỗ nên bệnh nhanh khỏi.



Theo bác sĩ Phượng, điều trị viêm da tiếp xúc do kiến ba khoang không khó nhưng nếu không đúng có thể gây viêm nặng hơn, nhiễm khuẩn thứ phát và loét. Việc chẩn đoán nhầm, sử dụng thuốc sai sẽ ảnh hưởng đến quá trình điều trị, khiến bệnh nặng và quá trình phục hồi lâu hơn.



Bác sĩ Phượng khuyến cáo, khi mắc bệnh, người dân không tự điều trị mà nên đến cơ sở y tế để được chăm sóc và xử lý thích hợp. Nếu không thể đi khám, người dân có thể liên hệ đường dây tư vấn của bệnh viện để được hỗ trợ.



Khi bị viêm da tiếp xúc do kiến ba khoang, người dân cần hạn chế sử dụng xà bông lên vùng da này, tránh tiếp xúc với ánh sáng vì sẽ gây tình trạng viêm da nặng hơn. Đặc biệt, không sờ, đụng, gãi vùng da đó vì nếu không rửa tay sẽ làm lan độc tố sang vùng da khác.