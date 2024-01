Việc sạc pin qua đêm có khiến điện thoại phát nổ?

Hiện nay, loại pin được dùng phổ biến trong hầu hết các smartphone là pin Lithium-ion, và chúng cực kỳ nhạy cảm với nhiệt độ. Nếu nhiệt độ quá cao có thể làm cháy nổ điện thoại, điều này đã được thừa nhận. Còn nếu nhiệt độ xuống quá thấp sẽ khiến pin bị xuống cấp nhanh chóng.

Việc sạc pin qua đêm có thể khiến điện thoại tăng nhiệt độ, lí do là bởi năng lượng hao phí chuyển hoá từ dòng điện chảy qua liên tục. Bên cạnh đó, 1 vài tác nhân khách quan khác gộp lại có thể gia tăng nguy hiểm tiềm tàng như điện thoại bị chèn ép bởi nệm gối hay ốp lưng quá bí... làm điện thoại không thể thoát nhiệt nhanh.

Ngoài ra, việc thay pin không rõ nguồn gốc xuất xứ và kém chất lượng cũng chính là nguyên nhân lớn cho chính độ bền của điện thoại cũng như sự an toàn của bạn. Bài viết đã trả lời cho bạn câu hỏi sạc điện thoại qua đêm có nổ không. Hi vọng những thông tin trên hữu ích đối với bạn và đừng quên chia sẻ cho bạn bè, người thân được biết để có thể sử dụng điện thoại một cách an toàn nhất nhé.

Theo VTC News